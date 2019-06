Palestinarane demonstrerte mot USAs Midtausten-plan

utenriks

Folk sette fyr på dokker av USAs president Donald Trump, og på plakatane stod det «Palestina er ikkje til sals» og «Vi er ikkje freista av millionane dykkar».

Rundt 3.000 menneske deltok i protestane i Nablus, nord på Vestbreidda, medan ein del mindre grupper demonstrerte i Ramallah og i Hebron. Det vart òg rapportert om samanstøytar mellom demonstrantar og israelske soldatar. Ifølgje AP skaut israelske soldatar med tåregass og gummikuler mot demonstrantane.

Nord på Gazastripa heldt ei gruppe kvinner ein eigen demonstrasjon, der dei brann bilde av den amerikanske presidenten. I den palestinske enklaven er det òg generalstreik, og dei fleste butikkar og restaurantar var stengde tysdag.

Trumps svigerson og rådgivar Jared Kushner og spesialutsending Jason Greenblatt inviterte tysdag til ein konferanse i Bahrain, som skal bidra til fred mellom Israel og palestinarane. Ein viktig del av USAs plan er investeringar for over 400 milliardar kroner over ti år i dei palestinske områda og dei arabiske nabolanda.

Palestinarane har avvist det amerikanske initiativet, som dei meiner er diktert av Israel og berre eit forsøk på å knuse kampen deira for fridom.

– Det er eit freidig forsøk på å få det palestinske folket til å akseptere at dei skal la seg diktere, true og tyrannisere av USA og Israel. Dette er dødfødt, seier Saeb Erekat, generalsekretær i PLO.

(©NPK)