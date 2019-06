Stoltenberg: – Noreg bør gjere meir

utenriks

– Alle som heng etter, bør gjere meir. Det gjeld Noreg, og det gjeld alle andre land som heng etter, seier Stoltenberg til norsk presse i Brussel.

Han presenterte tysdag nye tal som viser at Noreg no ligg an til å bruke ein sum tilsvarande 1,70 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar i 2019.

Noreg kjem dermed endå eit skritt nærare NATO-målet, som er at alle allierte skal bruke minst 2,0 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

Den norske BNP-prosenten har auka jamt frå 1,5 i 2015. I fjor var han 1,66 prosent.

– Det er bra at Noreg aukar. Det er ein auke i Noreg som vi helser velkommen, og som eg er glad for. Men auken er mindre enn hos dei fleste andre NATO-land. Dei fleste andre aukar meir enn Noreg, seier Stoltenberg.

Tolv NATO-land bruker i dag ein større del av BNP på forsvar enn Noreg.

Sju av landa har nådd 2 prosent allereie, og i alt 16 allierte når venteleg 2 prosent innan 2024. Noreg er ikkje blant desse landa.

