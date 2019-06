Tryggingsrådet maner til aktsemd i Persiabukta

utenriks

I ei fråsegn måndag kveld maner FNs tryggingsråd landa som er involverte i spenninga i Persiabukta og Omanbukta til å vise aktsemd. Leiaren til rådet Mansour Al-Otaibi oppfordra partane i konflikten til å løyse konfliktane seg imellom fredeleg og gjennom dialog.

Rådet møttest måndag etter førespurnad frå USA etter at Iran førre veke skaut ned ein amerikansk overvakingsdrone. Teheran meiner det førarlause flyet har krenkt iransk luftrom, noko amerikanarane nektar for.

Konflikten har vorte utløyst etter at USA i fjor trekte seg frå atomavtalen Iran har med fleire land, og innførte tunge økonomiske sanksjonar mot landet. USA meiner Iran er i ferd med å kunne utvikle atomvåpen og vil forhindre dette. Dei har òg skulda Iran for å skyte på to tankskip i Hormuz-sundet, men dette nektar Iran for å ha gjort.

Etter møtet på måndag fordømmer FN angrepa på skipa og omtaler det som ein reell trussel mot maritim verksemd.

USA førebudde seg til å gå til luftangrep mot Iran etter at dronen vart skoten ned, men president Donald Trump seier han avblåste aksjonen i frykt for at for mange liv ville gå tapt, men spenningane har sidan berre auka.

