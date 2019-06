USA om krisa i Golfen: – Vi samarbeider med Noreg

utenriks

– Vi samarbeid med våre allierte Noreg for å adressere bekymringane knytte til Iran, sa ambassadør Kai Bailey Hutchison på ein pressekonferanse i Brussel tysdag.

Ho viste til at to skip med tilknyting til Noreg har vorte angripne i området dei siste vekene.

– Dei hadde rett til å vere der, og vi må verne retten til navigasjon gjennom Hormuzsundet, sa Hutchison, som forklarte at USA no samarbeider med både Noreg og andre land for å finne svar på korleis skipsferdselen gjennom Hormuzsundet og Omanbukta kan haldast open.

– Iranarane veit kva dei gjer. Vi ber dei om å komme til bordet for å finne ei diplomatisk løysing.

Søndag 12. mai vart det norskregistrerte tankskipet Andrea Victory angripe i Omanbukta. Eit nytt angrep torsdag 13. juni ramma det Frontline-eigde tankskipet Front Altair. Iran nektar for å stå bak angrepa.

(©NPK)