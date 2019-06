Hetebølgje i Europa nærmar seg rekordvarme

utenriks

Danmark er eitt av landa der vêret no er uvanleg varmt.

Ein vêrstasjon i Assens på Fyn har rapportert om såkalla tropenatt, der temperaturen heldt seg over 20 grader heile natt til onsdag. Det er første gong på 19 år at det blir meldt om tropenatt så tidleg på året, ifølgje Danmarks meteorologiske institutt.

I Tyskland er det venta at temperaturen vil nå ein topp på over 40 grader vest i landet onsdag, for så å søkke igjen torsdag.

Ifølgje den tyske statsmeteorologen Andreas Friedrich vil sol og lite vind gjere at den opplevde temperaturen når 43 grader i regionen mellom Karlsruhe og Freiburg. Men han trur ikkje den reelle temperaturen vil passere den gamle rekorden på 40,3 grader, som vart registrerte i Kitzingen i Bayern i 2015.

Kraftig åtvaring

Røde Kors har åtvara mot at det eksepsjonelt varme vêret kan få katastrofale følgjer og minna om at hetebølgja i 2003 tok livet av anslagsvis 70.000 menneske.

I Frankrike seier meteorolog Emmanuel Demael frå Meteo France til avisa Le Parisien at rekorden på 44,1 grader frå 2003 kan stå for fall. Her er det venta at varmen vil nå ein topp på mellom 40 og 42 grader torsdag og fredag, spesielt i innlandet sør i landet.

Ved fleire vêrstasjonar i Alpane er lokale rekordar allereie slått.

Varm helg i Madrid

Også i Italia ligg torsdag an til å bli den varmaste dagen. Då vil gradestokken nå 42–43 grader i Piedmont-regionen nordvest i landet, ifølgje nettsida IlMeteo.it.

I Spania blir det venta høge temperaturar i både Madrid og Zaragoza i nordaust, og dessutan ei rekke andre stader, fortel El País. Hetebølgja toppar seg truleg i helga då det enkelte stader er venta opptil 44 grader.

På Mallorca var det onsdag rundt 35 grader, medan det var litt kjøligare i Barcelona og på Kanariøyene.

