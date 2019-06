Rouhani ber USA slutte seg til atomavtalen igjen

utenriks

– Vi kan berre seie til amerikanarane at valet deira var eit feilsteg, sa Rouhani på eit regjeringsmøte i Teheran onsdag.

Den amerikanske parten burde oppfylle forpliktingane sine i samsvar med avtalen som USA hadde underteikna, la han til.

– Å vende tilbake til atomavtalen vil vere den raskaste måten å sikre interessene til alle partar på, og det vil òg vere bra for verda, regionen og i særleg ikkjespreiingsavtalen, sa presidenten, som stod fram som meir forsonleg enn ved tidlegare høve.

Atomavtalen med Iran vart forhandla fram i 2015. I mai fjor trekte USA seg frå avtalen. Deretter har USA innført sanksjonar mot Iran.

Førre veke skaut Iran ned ein amerikansk drone. Iran meiner han var i iransk luftrom. USA meiner han var i internasjonalt luftrom.

Måndag innførte Trump nye sanksjonar mot Iran og oppfordra samtidig landet til forhandlingar. Iran har avvist å forhandle når landet blir straffa med nye sanksjonar og varslar at det trekker seg frå fleire punkt i atomavtalen.

Rouhani sa onsdag at Iran berre kan forhandle viss USA vender tilbake til atomavtalen og hevar sanksjonane. Same dag sa Trump i eit intervju med Fox Business at han håper det ikkje blir nokon krig, men la til:

– Viss noko skulle skje, står vi svært sterkt. Krigen vile ikkje vare særleg lenge, så mykje kan eg seie. Og eg snakkar ikkje om å setje soldatar på bakken, sa Trump.

(©NPK)