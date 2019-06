Europa førebur seg på meir varme

utenriks

Den intense varmen har så langt ført til trafikkrestriksjonar i Frankrike, skogbrannar i Spania og skapt debatt i Tyskland om offentleg nakenheit.

Hetebølgja kjem av ifølgje meteorologar eit heftig høgtrykk frå nordlege Afrika. Det er allereie sett nye varmerekordar fleire stader.

– Over heile verda ser vi effektane av klimaendringar. Det er ikkje noko som kjem til å skje på hundre år, det er noko vi ser akkurat no, seier Chiles miljøminister Carolina Schmidt, som skal leie FNs klimakonferanse i Chiles hovudstad Santiago i desember.

Torsdag og fredag er det venta at temperaturane i utsette område i Europa vil strekke seg over 40 grader.

– Alle må endre seg. Det er ikkje berre noko for styresmaktene. Og eg trur mange menneske no førebur seg fordi dei ser at klimaendringar påverkar liva deira. Tenk på alle hetebølgjene den seinare tida, seier Schmidt.

Skogbrannar i Spania

Hundrevis av brannmenn og soldatar har sidan onsdag kjempa mot flammane i nordaustlege delar av Catalonia i Spania.

Brannmannskapa har ikkje kontroll, og i området er det venta temperaturar på opp mot 44 grader. Det vart torsdag morgon anslått at 4.000 hektar var nedbrent.

«Helvete er på veg», tvitra ein spansk vêrmeldar onsdag.

Klimaforskarar ser ein klar samanheng mellom hetebølgjene og klimaendringar.

– Vi har global temperaturauke som følgje av klimaendringar, seier klimaforskar Len Shaffrey ved Universitetet i Reading.

Han strekar under at temperaturstigingar globalt betyr at hetebølgjer vil skje oftare.

Stengde skular

I Frankrike er fleire skular stengt, og fleire byar har sett i verk trafikkrestriksjonar for å avgrense luftforureining.

Mange menneske miste livet som følgje av hetebølgja i Frankrike i 2003. Meteorolog Emmanuel Demael frå Meteo France uttaler til avisa Le Parisien at rekorden på 44,1 grader frå 2003 kan stå for fall.

I fjor mista rundt 100 menneske livet i Hellas i skogbrannane som herja langs kysten. Styresmaktene også her auka beredskapen.

