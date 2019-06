Menn tiltalt for produksjon av 300 kilo amfetamin i Sverige

utenriks

Politiet fann 200 kilo ferdig laga amfetamin, men meiner å ha bevis for at minst 300 kilo av det narkotiske stoffet vart laga i kjellaren til den avsidesliggjande garden i Landskrona sørvest i Sverige. Ein mann i slutten av 30-åra og ein noko yngre mann risikerer fengsel i opptil ti år når saka skal opp for tingretten i Lund.

Det var ein privatperson som i september i fjor fatta mistanke til verksemd i huset, som er utan straum eller innlagt vatn. Vedkommande trampa rett inn medan det føregjekk produksjon av narkotika, skriv avisa Sydsvenskan. Vedkommande varsla politiet som fann utstyr og verktøy, og dessutan 200 kilo amfetamin i kjellaren då dei kom til staden.

Etterforskinga har likevel avdekt at dei to mennene truleg hadde laga om lag 100 kilo til, men at dei greidde å kvitte seg med ein del i tida frå dei vart avslørte av privatpersonen som oppdaga dei, og til politiet kom. Fleire månader etter anslaget mot garden fann ein kommunetilsett 14 kilo amfetamin som politiet meiner stammar frå garden, då han skulle rydde i nokon buskar.

