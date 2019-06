Ny tryggingsrisiko på Boeing 737 MAX avdekt

utenriks

Federal Aviation Administration offentleggjorde onsdag at det var oppdaga det som blir omtalt «ein ny mogleg sikkerheitsrisiko» ved flyet. Dette vil skyve ytterlegare på datoen for når flytypen kan setjast tilbake i ordinær trafikk.

– Vi har funne ein mogleg tryggingsrisiko som Boeing må redusere, skriv FAA i ein e-post

FAA seier i fråsegna at dei vil heve flyforbodet for flytypen når dei ser på det for sikkert å gjere det.

Til saman 346 menneske har mista livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober og Etiopia i mars. Flytypen vart etter Etiopia-ulykka sett på bakken av luftfartsstyresmakter over heile verda.

(©NPK)