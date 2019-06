Stadig fleire høgreekstremistar i Tyskland

utenriks

Talet på høgreekstremistar har auka med 100 til 24.100, det høgaste talet i nyare tid, viser årsrapporten frå den tyske tryggingstenesta Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), som innanriksminister Horst Seehofer la fram torsdag.

BfV reknar no med at over halvparten av høgreekstremistane, 12.700, er potensielt valdelege.

19.409 lovbrot vart kategoriserte som politisk motiverte og utførte av høgreekstremistar i fjor. Dette var omtrent like mange som året før. Blant lovbrota i fjor var det seks drapsforsøk, alle motiverte av framandhat, ifølgje BfV.

Venstreekstremistar

BfV har òg registrert 32.000 venstreekstremistar i Tyskland, ein auke på 8,5 prosent frå året før, og reknar med at 9.000 av dei kan vere villige til å bruke vald. Det er like mange som i fjor.

Talet på politisk motiverte lovbrot blant venstreekstremistar fall likevel kraftig frå 6.393 i 2017 til 4.622 i fjor.

Islamistar og kurdarar

Ved utgangen av fjoråret var det 26.560 islamistar i Tyskland, ein svak auke frå året før. Talet på religiøst motiverte lovbrot vart likevel halvert frå 907 i 2017 til 453 i fjor.

Det var ingen islamistisk motiverte terrorangrep i Tyskland i fjor, men BfV understrekar at ei rekke planlagde angrep har vorte avslørte og stoppa.

– Trusselsituasjonen i Tyskland er framleis spent og har stabilisert seg på eit høgt nivå, skriv dei i årsrapporten sin.

I kategorien «politisk motiverte brotsverk basert på utanlandsk ideologi», var det ein kraftig auke i 2018.

BfV registrerte 1.928 slike lovbrot, ein auke på 62,4 prosent frå året før. Dei var først og fremst knytte til kurdarar som har demonstrert i protest mot Tyrkias militæroffensiv nord i Syria.

(©NPK)