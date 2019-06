Stor skogbrann nær våpenfabrikk i Hellas

utenriks

Det skal ikkje vere overhengande fare for at skogbrannen spreier seg til våpenfabrikken. Tre helikopter er sett inn for å vassbombe, og 40 brannfolk bidrar i sløkkearbeidet.

50 personar vart evakuerte frå ein flyktningleir i nærleiken av skogbrannen, som herjar ved byen Lavrio, rundt 50 kilometer frå hovudstaden Aten.

Ein annan skogbrann på øya Evia var delvis under kontroll torsdag.

Skogbrannar i Hellas er vanleg i sommarmånadane, men i fjor vart landet ramma av ein større tragedie då ein skogbrann på få minutt spreidde seg til tettstader ved kysten aust for Aten. Innan kort tid mista rundt 100 menneske livet.

(©NPK)