EU samd med søramerikanske land om ny frihandelsavtale

– Mercosur-handelsavtalen er i boks. Ei historisk stund. Midt i ei tid med internasjonale handelsspenningar sender vi eit sterkt signal om at vi stiller oss bak eit regelbasert handelssystem, skreiv Juncker på Twitter fredag kveld.

Kjelder med kjennskap til samtalane fortalde på førehand anonymt at det var venta ei kunngjering av eit gjennombrot i samband med G20-toppmøtet som no er i gang i Osaka i Japan. Toppmøtet går over to dagar fredag og laurdag.

Den nye frihandelsavtalen er den største EU har inngått nokosinne. Alt i alt vil avtalen dekke ein marknad på rundt 800 millionar menneske.

EU-kommisjonen har forhandla på vegner av dei 28 medlemslanda i EU. Forhandlingane har gått føre seg i nesten to tiår. Partane gjekk på igjen i 2016 etter eitt års pause.

Avtalen fjernar handelshindringar og bidrar til auka eksport frå begge partar. EU-kommisjonen opplyser at avtalen tar omsyn til vern av rettane til arbeidarane og miljøet og dessutan høge matstandardar.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tidlegare trua med å seie nei til frihandelsavtalen viss han undergrev Parisavtalen.

Diskusjonane om landbruksprodukt var svært vanskelege, og avtalen møter òg kraftig motstand frå miljørørsla, som fryktar for regnskogen i Amazonas.

– Det er aldri akseptabelt å byte bilar mot biff når det fører til at Amazonas blir øydelagt, urfolk blir angripne og den fiendtlege innstillinga mot sivilsamfunnet blir endå større, seier Naomi Ages i miljøorganisasjonen Greenpeace i ei pressemelding.

Dei søramerikanske landa i Mercosur er Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay. Venezuela var tidlegare med i Mercosur, men vart suspendert i 2016.

