IOM: Nær 700 barn har drukna i Middelhavet

Ein ny rapport frå IOM, Fatal Journeys 4, viser behovet for betre data når det gjeld døde og sakna migrantar, spesielt når det gjeld sakna barn, skriv organisasjonen på heimesida si.

– Mangel på data når det gjeld alder, karakteristikkar og sårbarheit hos dei sakna migrantbarna skaper store beskyttingshol. Det gjer det svært vanskeleg å etablere program og politiske tiltak som er meint å verne dei, seier Frank Laczko, leiar for IOMs analysesenter av data over global migrasjon.

Tala i den siste rapporten viser at nesten 1.600 barn, det vil seie nesten eitt kvar einaste dag, er rapportert omkomne eller sakna mellom 2014 og 2018.

Mørketal

Men mørketala er svært høge. 70 prosent av alle som druknar i Middelhavet, blir aldri registrerte, viser IOMs utrekningar.

Sidan 2014 har IOM registrert at over 32.000 menneske har omkomme langs migrantrutene i verda. 17.900 av dei er funne omkomne eller er meldt sakna etter å ha prøvd å krysse Middelhavet.

Døde i Rio Grande

Også migrantruta til USA krev mange liv. Denne veka har eit bilde av ein drukna mann frå El Salvador og den døde dottera hans på knapt to år vakt sterke reaksjonar. Dei to prøvde å krysse elva Rio Grande for å komme seg til USA, men mista livet undervegs.

Dei siste fem åra har minst 84 barn mista livet medan dei har vore på veg frå Latin-Amerika til USA.

– Tragisk nok har vi dei siste dagane vorte minte om at barn er blant dei mest sårbare gruppene blant migrantane, seier Laczko.

