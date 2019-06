May ber Putin slutte å destabilisere Vesten

utenriks

– Normale forhold kan ikkje rettast opp igjen før Moskva avsluttar den uansvarlege og destabiliserande aktiviteten som truar Storbritannia og alliansepartnarane våre, sa May til Putin torsdag, ifølgje ein talsperson for Downing Street.

May sa òg til Putin at Storbritannia er «open for eit annleis forhold, men for at det skal kunne skje, må den russiske regjeringa velje ein annan veg» og ikkje halde fram med det ho kallar «fiendtleg innblanding i andre land, desinformasjon og nettangrep».

May møtte den russiske presidenten på sidelinja av G20-møtet i Osaka i Japan.

Forholdet mellom London og Moskva kjølna raskt etter at Storbritannia skulda to offiserar frå den russiske etterretningstenesta GRU for å ha stått bak forgiftinga av den tidlegare russiske spionen Sergej Skripal og dottera hans med nervegift i Salisbury i mars 2018.

Ei britisk kvinne døydde seinare etter å ha komme i kontakt med den same nervegifta.

– Bruken av dødeleg nervegift på gatene i Salisbury var del av eit større mønster med uansvarleg framferd, og det var ei heilt forakteleg handling, sa May.

Putin avviser dei britiske påstandane og meiner at begge partar no bør vere i stand til å legge saka bak seg.

– Eg trur Russland og Storbritannia begge har interesse av å rette opp igjen forholdet fullt ut, og eg håper i det minste at det blir tatt nokre innleiande skritt, sa han til Financial Times før møtet med May.

