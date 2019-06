Ny rapport peikar på problematiske sider ved norsk Syria-bistand

utenriks

I ein fersk rapport peikar menneskerettsorganisasjonen HRW på at syriske styresmakter stiller ei rekke problematiske krav til hjelpeorganisasjonane som er til stades i regjeringskontrollerte område av landet.

I enkelte tilfelle blir bistanden brukt til å gjennomføre undertrykkande politikk i praksis, ifølgje organisasjonen. Lovverket gjer det mogleg for styresmaktene å kanalisere bistand og gjenoppbyggingsmidlar. Slik kan pengar gitt i beste meining bli brukt til å finansiere grusome handlingar, straffe dei som blir sett på som meiningsmotstandarar eller påskjønne dei som er lojale mot regimet, ifølgje rapporten.

– Ei rekke organisasjonar, inkludert dei norske, møter på ekstreme vanskar i Syria på grunn av denne politikken, seier Syria-forskar Sara Kayyali i HRW til NTB.

– Må gå saman

Rapporten er basert på intervju med 33 hjelpearbeidarar, givarar, ekspertar og mottakarar, og dessutan offentleg tilgjengeleg informasjon om humanitær- og utviklingsbistand og dessutan gjenoppbygningsarbeid.

– I Syria gjer ein bytehandel med styresmaktene om prosjekt – alle veit om det. Eg seier: eg vil pusse opp skular i dette området. Styresmaktene kjem tilbake og seier: kva med desse områda i staden? Så går det fram og tilbake, til eg går med på områda deira for å få godkjenning for prosjekta mine, seier ei kjelde.

I eitt år har HRW granska korleis styresmaktene i Syria handterer bistandsorganisasjonane, og funna bekymrar forskaren.

– Vi ber om at bistandsorganisasjonane går saman, står opp mot problema, og seier tydeleg frå om at dei krev å få operere fritt. Problemet no, er at det er vanskeleg for enkeltorganisasjoner å seie frå, fordi då risikerer dei sanksjonar frå styresmaktene, seier Kayyali.

Viktig stemme

Ho meiner òg norske styresmakter bør komme på bana. I fjor sende Noreg over ein milliard kroner til Syria gjennom Norad, mellom dei gjennom fleire norske hjelpeorganisasjonar.

– Noreg som giverland har vanlegvis vore opptatt av å halde ein viss avstand frå organisasjonane, og ikkje blande seg inn direkte. Men i dette tilfellet har Noreg ei viktig stemme, og bør bruke ho for å sikre at bistanden kjem betre til nytte, seier HRW-forskaren.

Ho kjem med eit døme på korleis den problematiske politikken slår ut:

– Ein FN-organisasjon vart tvinga av styresmaktene til å samarbeide om eit prosjekt med ein lokal aktør, som hadde tette band til ein milits. Dei valde å gå med på det, fordi alternativet var å ikkje få gjennomført prosjektet i det heile. Først etter seks månader, fekk dei løyve til å besøkje området, og då oppdaga dei at aktøren dei samarbeidde med hadde tatt alle pengane, og at ikkje noko av det dei hadde planlagt hadde vorte gjennomførte, seier Kayyali.

Bør vere til stades

– Er det sånn at de meiner at hjelpeorganisasjonane ikkje bør vere til stades i Syria under desse forholda?

– Nei, det er ikkje det vi seier. Dei bør framleis vere til stades. Men denne rapporten er ei moglegheit for dei – til å snakke friare om dei utfordringane dei møter, seier ho.

