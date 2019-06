utenriks

Putins talsmann Dmitrij Peskov opplyste fredag at den russiske presidenten ønsker at Trump skal delta på den store feiringa i Moskva neste år, som markerer 75-årsdagen for slutten på andre verdskrigen.

Ifølgje Peskov var Trump «positiv» til invitasjonen då dei to presidentane møtte kvarandre fredag i samband med G20-toppmøtet i Osaka i Japan, og talsmannen fortalde vidare at dei sender ein formell invitasjon til Det kvite hus om kort tid.

(©NPK)