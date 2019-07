Bilar gravlagt under to meter hagl i Mexico

utenriks

Guadalajara har den siste tida hatt sommartemperaturar på rundt 30 grader, men søndag kom haglstormen som enda med at bilar vart gravlagde under to meter hagl i minst seks bydelar.

Medan barn leika og kasta hagl på kvarandre, måtte styresmaktene hente fram tungt maskineri for å rydde gater og vegar.

Nærare 200 bustader og næringsbygg melde om skadar, og minst 50 bilar vart feia bort av isras i bratte nabolag.

Det er ikkje uvanleg med haglstormar om sommaren, men ikkje noko i nærleiken av stormen på søndag.

– Eg har aldri sett maken i Guadalajara. Så spør folk seg om klimaendringane skjer. Dette er naturfenomen som aldri før er sett. Det er utruleg, sa guvernør Enrique Alfaro i delstaten Jalisco.

