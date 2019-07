Iran skal ha brote grensa til atomavtalen for lagring av uran

utenriks

Atomavtalen som Iran inngjekk med seks stormakter inneber at Iran ikkje kan lagre meir enn 300 kilo uran med ein anrikingsgrad på 3,67 prosent.

Ifølgje Fars har Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) stadfesta at grensa er broten, men IAEA sjølv har ikkje stadfesta dette.

President Donald Trump har trekt USA frå avtalen og gjeninnført harde sanksjonar mot Iran. Dei andre landa, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, har ønskt å halde oppe avtalen, men har ikkje kunna hindre at økonomien i Iran har vorte hardt ramma av sanksjonane.

Iranske styresmakter varsla allereie for fleire veker sidan at dei ikkje kjem til å overhalde avtalen viss ikkje dei andre landa gjer meir for at Iran kan halde fram å eksportere olje og ha eit fungerande bankvesen.

