Japan tar opp att kommersiell kvalfangst

utenriks

Sidan 1988 har Japan drive det dei kalla forskingsfangst, sjølv om kritikarar meinte at det dreidde seg om fordekt kommersiell fangst sidan mykje av fangsten til slutt enda opp i restaurantar og butikkar.

Kvalfangsten har vore ei diplomatisk hovudpine for Japan, og etter at Japan i fjor trekte seg ut den internasjonale kvalfangstkommisjonen IWC, er banen igjen klar for open kommersiell fangst.

Avgjerda vil utvilsamt utløyse sterk kritikk frå miljøvernorganisasjonar og land der kvalfangst er tabu, men han gir grunn til feiring blant japanske tradisjonalistar som ser på kvalfangsten som ein historisk tradisjon.

Japan har drive kvalfangst i hundreår, og kvalkjøtt har alltid vore ei viktig kjelde for protein for japanarane. Men forbruket av kvalkjøtt har falle kraftig dei siste tiåra.

Kvalbåtane som gjekk ut måndag frå Shimonoseki og Kushiro, vil halde seg i japansk territorialfarvatn og inntil vidare ikkje gå ned til Sørishavet ved Antarktis, der den såkalla forskingsfangsten vart drive til store protestar frå Greenpeace og andre miljøorganisasjonar.

(©NPK)