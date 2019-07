USA truar EU med toll på ost, svinekjøt og whisky

utenriks

Varene som forslaget omfattar, har ein handelsverdi på rundt 4 milliardar dollar, drygt 34 milliardar kroner.

På lista har amerikanske styresmakter oppført både skinke, pasta, oliven, whisky og mange ostar, som parmesan, reggiano, edamer og gouda.

– I dag har kontoret til den amerikanske handelsrepresentanten skrive ut ei tilleggsliste over produkt som potensielt kan bli gjenstand for meir toll, heitte det i ei fråsegn måndag.

Grunngivinga for tollen blir oppgitt å vere «EUs subsidiar på store passasjerfly».

Den førre lista vart offentleggjort 12. april. Ho omfattar varer med ein handelsverdi på om lag 21 milliardar dollar (180 milliardar kroner).

I over 14 år har USA og EU skulda kvarandre for å ha gitt urettferdig subsidiar til høvesvis amerikanske Boeing og franske Airbus, dei to største produsentane av passasjerfly i verda.

Konflikten er den lengste og mest kompliserte som er klaga inn til Verdshandelsorganisasjonen (WHO).

(©NPK)