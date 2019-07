Iran varslar auka oppriking av uran

utenriks

Rouhani kom med utsegna under eit regjeringsmøte onsdag, ifølgje det iranske nyheitsbyrået IRIB. Dette kjem etter at utanriksministeren i Iran måndag stadfesta at dei no har meir opprikt uran på lager enn kva atomavtalen frå 2015 tillèt.

President Donald Trump trekte i fjor USA frå atomavtalen og på ny innførte harde sanksjonar mot Iran, noko som har auka spenninga mellom dei to landa.

Avtalen inneber at Iran ikkje kan lagre meir enn 300 kilo uran med ein opprikingsgrad på 3,67 prosent. Graden er nok til å drive atomkraftverk, men er langt under graden på 90 prosent som blir trengst for å lage atomvåpen.

– Vi vil opprike så mykje vi vil og så mykje vi har behov for, også med ein grad høgare enn 3,67 prosent, sa den iranske presidenten under regjeringsmøtet.

Utsegna blir tolka som at Iran meiner at dei europeiske landa som skreiv under på atomavtalen, ikkje har gjort nok for å minske verknadene av dei amerikanske sanksjonane.

