Norske etterlatne positive til Boeing-utbetalingar etter 737 MAX-ulykkene

100 millionar dollar, om lag 858 millionar norske kroner skal gå til dei etterlatne, kunngjorde Boeing onsdag. Det amerikanske selskapet beskriv summen som ein «innleiande investering» som skal springe over fleire år.

– Familien uttrykkjer at dette er positive signal frå Boeing i det som har vore og er ei svært vanskeleg tid, seier Bjørn Richard Johansen i First House, som er talsmann for familien.

– Dei vil no kontakte Boeing og setje seg inn i kva bodskapen i utspelet frå i dag verkeleg betyr med omsyn til førebels utbetaling og erstatning frå flyprodusenten etter Karoline Aadlands tragiske bortgang.

28-åringen var på jobb for Røde Kors då ulykka skjedde.

Onsdag seier flygiganten at dei vil jobbe med lokale styresmakter og ideelle organisasjonar for å dekke levekostnadene til dei etterlatne, og styrke den økonomiske utviklinga i regionar som vart ramma av ulykkene.

Til saman 346 menneske mista livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. Flytypen vart etter Etiopia-ulykka sett på bakken av luftfartsstyresmakter over heile verda.

Fleire av dei etterlatne har retta søksmål mot flyselskapet.

