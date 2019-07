Akropolis stengt på grunn av varmen

utenriks

Styresmaktene varsla at Akropolis ville bli stengt torsdag dersom temperaturane kom over 36 grader, og den velkjente høgda vart stengd for besøkande frå klokka 13 til klokka 17 lokal tid.

Det er òg venta høge temperaturar fredag, og Akropolis kan bli stengt òg då.

Akropolis er på UNESCOs verdsarvliste og husar mellom anna det 2.500 år gamle tempelet Parthenon. Staden er den mest populære turistattraksjonen i Hellas og hadde i fjor 3,15 millionar besøkande.

Ei intens varmebølgje har ramma det sørlege og sentrale Europa, og i både Spania og Frankrike har gradestokken vist temperaturar på godt over 40 grader.

(©NPK)