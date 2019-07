Frankrike på veg mot skattlegging av nettgigantar

utenriks

Slike selskap har ofte kontor i EU-land med låg skatterate. Derfor betaler dei nesten ikkje noko i skatt i land der dei har store inntekter, som til dømes i Frankrike.

Om lovforslaget òg blir stemt igjennom i det franske senatet, vil selskapa måtte betale 3 prosent i skatt på inntektene dei har i landet.

I tillegg til dei nemnde nettselskapa vil òg andre internasjonale selskap som Airbnb og Uber bli ramma. Forslaget omfattar nettselskap med inntekter på over 750 millionar euro globalt (rundt 7,2 milliardar kroner) og franske inntekter på over 25 millionar euro (240 millionar kroner).

Lovforslaget går vidare til det franske senatet neste veke, og den franske regjeringa håpar andre land vil følgje etter. Nettindustrien har på si side åtvara om at eit slikt lovverk kan medføre høgare kostnader for forbrukarane.

President Emmanuel Macron kom med lovnader om skattlegging av nettgigantane allereie under valkampen før valet i 2017. Macrons regjering har bestemt seg for å innføre skatten etter at eit tidlegare forslag på EU-nivå ikkje fekk støtte frå alle medlemsland.

(©NPK)