Viss talet stemmer, er det ein oppgang i avrettingar frå i fjor. I første del av 2018 vart 98 avretta, ifølgje organisasjonen.

83 av dei som har vorte avretta, skal ha vorte dømde for drap. Tretten vart avretta for valdtekt og ni for narkotikarelaterte lovbrot.

Minst 273 menneske vart avretta i Iran i 2018, noko som var ein nedgang på 48 prosent frå året før, skreiv Iran Human Rights og Together Against the Death Penalty (TADP) i ein rapport tidlegare i år.

