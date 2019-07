Trump vil ta imot Khan i Washington

utenriks

USA-besøket, som blir Khan sitt første sidan han vart valt i fjor, skjer på invitasjon frå Trump, ifølgje ein talsmann for det amerikanske utanriksdepartementet.

– Fokuset vil bli å fikse det bilaterale forholdet, sa han i ei pressebrifing i hovudstaden i Pakistan, Islamabad, torsdag. Utan å gå nærare inn på rammene for møtet.

USA ønsker hjelp frå Pakistan til å finne ein veg ut av nabolandet Afghanistan, der amerikanske soldatar har vore utstasjonerte sidan 2001.

Det kvite hus trur at militære krefter i Pakistan i lang tid har bidratt til å støtte Taliban med pengar og våpen, både av ideologiske grunnar, men også for å avgrense den gryande indiske innverknaden på Afghanistan.

Pakistan nektar for skuldingane og seier at landet har betalt prisen for å ha samarbeidd med USA i den såkalla «krigen mot terror», der landet har mista tusenvis av borgarar. Washington har lenge trudd at eit pakistansk inngrep mot militante grupper vil vere vesentleg for utfallet til krigen.

Trump og Khan – som var kaptein for Pakistan då dei vann verdsmeister i cricket i 1992 – var begge kjendisar før dei vart politikarar, og dei to har allereie komme i klinsj. Trump kunngjorde i fjor at han hadde avblåse hundrevis av millionar dollar i bistand til Pakistan fordi Islamabad ikkje gjer «noko som helst» for USA.

Khan svarte den gongen på Twitter med å be Trump namngi ein alliert som hadde ofra meir i kampen mot militante grupper.

(©NPK)