Ursula von der Leyen møtte Juncker og Tusk

Det var von der Leyens første besøk til Brussel etter at ho tysdag vart nominert til å ta over etter Jean-Claude Juncker som president for EU-kommisjonen, som blir rekna som den tyngste av toppjobbane i EU. Om ho blir godkjent, blir ho den første kvinnelege sjefen i kommisjonen.

Etter å ha prata med Juncker la ho ut ei melding på Twitter, der ho skriv at ho kom for å «søke gode råd», at ho vil lytte til alle partigruppene i EU-parlamentet og at dei saman skal stake ut den beste kursen for framtida i Europa.

Besøket fann stad medan EU-toppar prøver å samle støtte til kandidaturet hennar for toppjobben. Torsdag måtte EU-president Donald Tusk tole krass kritikk i EU-parlamentet for ein hemmeleg bakromsavtale om korleis toppjobbane i unionen skal fordelast.

Ved å nominere von der Leyen til toppjobben, gjekk stats- og regjeringssjefane vekk frå det såkalla spisskandidatsystemet, der dei ulike partifamiliane i EU-parlamentet fremjar sine eigne offisielle kandidatar.

Von der Leyen stilte ikkje som offisiell kandidat. Tvert imot kom namnet hennar først på bordet som ledd i ein politisk hestehandel heilt i sluttfasen av forhandlingane.

