224.000 nye arbeidsplassar i USA i juni

utenriks

Dette er betydeleg fleire enn i mai då talet på nye jobbar var 72.000, viser tal frå Arbeidsdepartementet.

Tala for juni ligg òg langt over kva som var venta. Analytikarar hadde i gjennomsnitt forventa ein auke på 160.000 arbeidsplassar i juni, ifølgje ein Reuters-undersøking. Auken av tilsettingar kan tyde på at arbeidsgivarar er mindre bekymra for svak global vekst, handelskrigen mellom USA og Kina og avtakande fordelar av skattekutt.

Innan byggjebransjen har talet på tilsette auka med 21.000 og for fabrikantar og produsentar med 17.000. Helsesektoren tilsette 50.500, og innan transport vart det tilsett 23.900. I offentleg sektor vart det tilsett 33.000.

Den sterke veksten i arbeidsmarknaden set sentralbanken i USA, Federal Reserve, i eit stort dilemma om utviklinga til rentene. Sentralbanken har nyleg signalisert at renta vil setjast ned i USA for å støtte økonomien, men dette kan bli vanskelegare når jobbtala veks. Dei fleste investorar forventar eit rentekutt.

Arbeidsløysa steig til 3,7 prosent frå 3,6 prosent dei to førre månadene. Dette blir forklart av at mengda arbeidsdyktige amerikanarar auka.

Timelønna steig 3,1 prosent frå året før. I gjennomsnitt auka lønningane med 0,2 prosent til 27,9 dollar i timen – noko som er lågare enn forventa.

(©NPK)