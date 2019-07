Chile nektar innreise for venezuelanarar som blir kopla til Maduro

utenriks

Piñera kom med fråsegn under ein pressekonferanse fredag.

– Dette er personar som er ein del av regjeringa i Venezuela, sa Piñera. Han sa vidare at desse personane kan koplast til «Maduros diktatur».

Chile er blant landa som har gitt støtta til opposisjonsleiar og leiaren til nasjonalforsamlinga Juan Guaidó i Venezuela. Han erklærte seg som mellombels president i januar, med tilvising til at nasjonalforsamlinga meiner Maduro ikkje er den rettmessige presidenten i landet.

I tillegg til ei rekkje latinamerikanske land, har òg USA anerkjent Guaidó som overgangspresident fram til det blir halde val.

Noreg har på si side bedt partane innleie dialog for å få slutt på den djupe politiske og økonomiske krisa. Noreg har òg lagt til rette for to rundar med samtalar i Oslo mellom Maduros regjering og opposisjonen.

Nesten tre og ein halv millionar menneske har flykta frå Venezuela sidan 2016. Befolkninga lid mellom anna under mangel på mat og medisinar. Chile har tatt imot ei rekkje av desse personane.

(©NPK)