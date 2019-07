Stoltenberg full av lovord om ny EU-topp

utenriks

– Ho er eit menneske eg har eit veldig godt forhold til, seier Stoltenberg til NTB.

Han vegrar seg for å seie noko som kan bli oppfatta som forsøk på innblanding i leiarvalet i EUl. Men at Stoltenberg er positiv til 60 år gamle Ursula von der Leyen, er det ingen tvil om.

– Ho er ei kvinne som forstår NATO godt, som forstår sikkerheitspolitiske spørsmål særs godt, og som eg har hatt nytte av å jobbe saman med. Ho er ein av dei eg har jobba aller tettast med over lengst periode, seier han.

Von der Leyen har vore forsvarsminister i Tyskland sidan 2013. Tysdag vart ho nominert til å overta som president for EU-kommisjonen når Jean-Claude Juncker går av i haust.

Men europeiske leiarar har fått skarp kritikk for nominasjonen, som vart gjort som ledd i ein politisk hestehandel bak lukka dører på toppmøtet til EU. Det er no opp til dei folkevalde i EU-parlamentet å avgjere om dei vil godta kandidaten, og ei avstemming er venta om snautt to veker.

