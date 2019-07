utenriks

Det skjer få dagar etter at utanriksministeren i Iran stadfesta at dei no har meir opprikt uran på lager enn det atomavtalen frå 2015 tillèt.

Atomavtalen, som Iran inngjekk med seks stormakter, inneber at Iran ikkje kan lagre meir enn 300 kilo uran med ein opprikingsgrad på 3,67 prosent.

Også IAEA har stadfesta at grensa er broten.

President i Iran, Hassan Rouhani, sa onsdag at landet vil auke opprikinga av uran med så mykje som dei har behov for frå og med søndag.

