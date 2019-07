Britisk jakt på den som lak ambassade-dokument med Trump-kritikk

utenriks

Storbritannia prøver no å reparere relasjonane til USA etter at avisa Mail on Sunday i helga omtalte lekne dokument frå den britiske ambassaden i Washington.

Jakta på den som stod bak lekkasjane, er i gang for fullt. Handelsminister Liam Fox seier til BBC radio at han mistenker at den ukjente gjerningspersonen, som han kalla «upatriotisk», enten er medlem av den britiske politiske klassen eller tilsett i embetsverket.

I dokumenta som avisa har fått tilgang på, skriv ambassadør Kim Darroch mellom anna at president Donald Trump stråler ut usikkerheit og at administrasjonen er inkompetent. Ifølgje avisa Daily Telegraph er det opptil hundre menneske som har tilgang på dokument av den typen som vart leke.

Lekkasjane kom rundt ein månad etter at Trump var på statsbesøk i Storbritannia.

Skal unnskylde

Det britiske utanriksdepartementet varsla i helga at dei ville setje i gang ei gransking av lekkasjen. Utanriksminister Jeremy Hunt sa at det vil få svært alvorlege konsekvensar for den ansvarlege dersom det blir avklart kven det er.

Handelsminister Liam Fox seier til BBC at han skal unnskylde overfor Trumps dotter Ivanka når dei to snart skal møtast. Han kallar lekkasjen «uprofesjonell, uetisk og upatriotisk» og seier at tryggingssamarbeidet med USA blir undergrave.

Har full tillit

Ein talsperson for statsminister Theresa May uttalte ifølgje BBC at ho har full tillit til Darroch. Samtidig vart det slått fast at lekkasjen er «heilt uakseptabel».

Trump slo hardt tilbake etter lekkasjen og hevda mellom anna at Darroch ikkje har tent Storbritannia godt.

Storbritannia har på si side understreka at meiningane til ambassadøren ikkje nødvendigvis blir delte av regjeringa.

