Ukrainas president inviterer Putin til fredssamtalar

– Og no vil eg rette merksemda mot Russlands president Vladimir Putin. Vil du snakke? Det er det behov for. La oss diskutere kven Krim-halvøya tilhøyrer og kven som ikkje er der i Donbass, sa Zelenskyj med tilvising til det austukrainske området som i stor grad blir kontrollert av prorussiske separatistar.

Zelenskyj kom med invitasjonen i ein video på sin eigen Youtube-kanal måndag. Han foreslår at samtalane kan bli haldne i Kviterusslands hovudstad Minsk, og at leiarar frå USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Kviterussland kan delta i samtalane.

Zelenskyj tok over som president i Ukraina for to månader sidan, og har mål om å få slutt på konflikten med Russland.

Russland er førebels avventande i sitt svar til Ukraina.

– Dette er eit nytt initiativ, og det vil heilt klart bli vurdert, men eg kan ikkje gi noko klart svar no, seier Putins talsperson Dmitrij Peskov til det statlege russiske nyheitsbyrået TASS.

– Vi må forstå kva utsiktene for dette møtet skal vere og kva format dei foreslår, seier Peskov.

Nesten 13.000 menneske har vorte drepne i Ukraina sidan krigen braut ut i april 2014.

