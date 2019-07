Europeiske stormakter ber om hastemøte om Iran

utenriks

«Ein felleskommisjon bør bli innkalla med det same», skriv dei fire i ei felles fråsegn tysdag.

Fråsegna kjem etter at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) måndag stadfesta at Iran no har byrja å opprike uran over grensa som er fastsett i avtalen.

I fråsegna gir utanriksministrane i Frankrike, Storbritannia og Tyskland og dessutan EUs utanrikssjef uttrykk for «djup bekymring» over dei iranske avtalebrota.

– Vi ber alle partar om å opptre ansvarleg for å dempe spenninga, held dei fram.

