FN: Høgast drapsrate i Nord- og Sør-Amerika

FN-rapporten som vart offentleggjort måndag, viser at 37 prosent av drapa i verda fann stad i Nord- og Sør-Amerika. Berre 13 prosent av befolkninga i verda bur i dei to verdsdelane.

– Rapporten kastar lys over politisk ustabilitet, sosial forskjell, arbeidsløyse, kjønnsstereotypiar og organisert kriminalitet. Den peikar òg på viktigheita av rettssikkerheita, korrupsjonskampen, økonomisk utvikling og utdanning som middel mot valdskriminalitet, seier direktør Jurij Fedotov ved FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Skyting

464.000 vart drapsoffer i 2017, langt fleire enn dei 89.000 og 26.000 som vart offer for høvesvis væpna konfliktar og terror.

Med 17,2 drap per 100.000, har Nord- og Sør-Amerika den høgaste drapsraten i verda. Afrika ligg bak med 13 per 100.000. I Europa er raten på 3 per 100.000, og i Asia er talet nede på 2,3.

Dei fleste drap vart gjort med skytevåpen. Skyting som drapsmetode var mest utbreidd i Nord- og Sør-Amerika.

Kvinner og menn

81 prosent av drapsoffera var menn, og det var òg 90 prosent av dei mistenkte. Talet på drepne kvinner gjekk ned i 2017, men delen kvinnelege drapsoffer som vart drepne av ein partnar eller eit familiemedlem, auka frå 47 prosent i 2012 til 58 prosent i 2017.

– For kvinner er heimen den farlegaste staden, heiter det i rapporten.

Sjølv om talet på drap har auka dei siste 25 åra, har folketalet i verda auka meir. Det vart gjort 7,2 drap per 100.000 i 1972, eit tal som har sokke til 6,1 i 2017.

