Grunnlag for eit vegkart mot fred lagt under afghanske fredssamtalar

Det to dagar lange møtet i Qatars hovudstad Doha, kor rundt 70 delegatar deltok, starta søndag og vart arrangert i fellesskap av Qatar og Tyskland.

I morgontimane tysdag opplyser Qatars utsending til samtalane at partane har komme til semje om ei felles fråsegn.

Lover mindre vald

I fråsegna seier partane at dei skal delta i ein overvaka fredsprosess som mellom anna skal bidra til at fordrivne menneske kan komme heim.

– Løftet om redusert vald i Afghanistan er den viktigaste delen av ei felles fråsegn frå partane, seier den tyske utsendinga til Afghanistan, Markus Potzel.

I fråsegna blir det også understreka viktigheita av kvinnerettar innan politiske, sosiale, utdanningsmessige og kulturelle område, gitt at rettane eksisterer «i eit islamsk rammeverk og etter islamske verdiar».

– Dette er ikkje ein avtale, men eit fundament for vidare samtalar, seier delegaten Mary Akrami, som er direktør i Afghan Women's Network.

Nekta å forhandle med regjeringa

Taliban har nekta å forhandle med regjeringa til president Ashraf Ghani og har understreka at dei som deltar i samtalane søndag, ikkje gjer dette i offisielt ærend. Taliban ser på Ghanis regjering for å vere ei nikkedokke for amerikanske interesser.

Likevel seier den USAs spesialutsending for Afghanistan, afghanskfødte Zalmay Khalilzad, at han er fornøgd med samtalane i Doha.

– Dette har vore den mest konstruktive samtalen vi har hatt med Taliban. Vi vil ha eit stabilt Afghanistan. Møtet mellom Taliban og afghanarane var ein stor suksess, seier han.

Også Qatars utsending Mutlaq bin Majid Al Qahtani er fornøgd med samtalane.

– Vi er svært fornøgde med at partane har komme med ei felles fråsegn som eit første skritt mot fred. Vi takkar dei for støtta til dei pågåande samtalane i Qatar som dei ser på som viktige og positive i å få slutt på Afghanistan-konflikten, seier han.

Han understrekar at fråsegna berre er eit første skritt mot ei semje mellom partane.

– Ei reise på tusen mil byrjar med eit skritt, seier utsendinga.

Håper på vegkart innan september

USA, som ikkje deltok på møtet, men som tysdag vil ta opp att samtalane dei starta med Taliban førre veke, håper at eit endeleg vegkart mot fred kan vere klart innan 1. september. Dette vil òg innebere ei uttrekking av styrkar frå USA og Nato frå Afghanistan.

Det neste skritta no er å begynne formelle fredssamtalar.

