Hongkong-demonstrasjonane held fram trass lovnader frå Carrie Lam

Talskvinne Bonnie Leung for protestrørsla Civil Human Rights Front seier at gruppa vil halde fram å halde demonstrasjonar og protestar om ikkje Lam og regjeringa hennar innfrir krava deira.

Det skjer like etter at Lam på ein pressekonferanse tysdag morgon lokal tid sa at arbeidet med lova hadde vore «fullstendig mislykka», og at ho ikkje ville prøve å få ho igjennom likevel.

– Det er framleis mange som tviler på oppriktigheita til regjeringa og som fryktar at regjeringa vil starte prosessen igjen. Eg kan slå fast her og no at det ikkje finst slike planar, sa Lam.

Studentleiar Joshua Wong i den såkalla paraplyrørsla seier likevel at utspelet frå Lam berre var eit forsøk på å føre utanlandske medium bak lyset.

– Lovforslaget er framleis å finne i lovprogrammet fram til juli neste år. Den einaste måten Lam kan «drepe» lovforslaget på, er å bruke artikkel 64 for å formelt trekke tilbake lova. Denne prosessen ignorerte ho fullstendig i talen sin. Ho beviser igjen at ho er ein løgnar, skriv Wong på Twitter.

Studentleiaren seier demonstrantane krev frie val, at lova blir trekt tilbake og at demonstrantane som er arresterte, ikkje blir straffeforfølgde.

