Salvini stengde migrantsenter på Sicilia

Salvini er kjent som ein sterk motstandar av innvandring, og det var med smil om munnen han så mottakssenteret i Mineo utanfor Catania på Sicilia lukke porten for godt.

– Dette sparer vi ganske mykje pengar på, og vi jobbar no for å finne nye arbeidsplassar til dei som jobba her. For Sicilia, Catania og Mineo kan ikkje basere framtida si på immigrasjon, sa han.

Salvini trekte òg fram nedgangen i talet på migrantar som har komme Italia etter at han tok over posten som innanriksminister for eit år sidan.

Ifølgje Salvini har den totale mengda migrantar som har komme til mottakssenter gått ned frå 182.000 for eit år sidan til 107.000 i dag.

Tal frå innanriksdepartementet viser at 3.073 migrantar har komme Italia så langt i år, samanlikna med 17.000 i same periode i fjor. På same tid i 2017 låg talet på 85.000. Tala frå i år inkluderer 47 migrantar som vart bringa i land i den sicilianske hamna Pozzallo tysdag morgon.

Salvini har nekta fleire humanitære redningsskip å legge til kai i italienske hamner, men fleire fartøy har den siste tida trassa forbodet.

