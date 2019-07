18 personar skadde i haglstorm i Italia

utenriks

Det opplyser tilsette ved akuttmottaket ved sjukehuset i byen til det italienske nyheitsbyrået ANSA.

Fleire av dei skadde har fått sår som må bli sydd, og mange har fått skadar i hovudet. Pescare ligg ved Adriaterhavet, i provinsen Abruzzo aust i landet.

Haglvêr har òg herja i byen Venafro, der fleire vindauge og frontruter på bilar har vorte knuste. Venafro ligg i Isernia-provinsen i det sentrale Italia.

Samtidig har det sørvestlege Sicilia vorte ramma av ein skog- og buskbrann. I feriebyen San Vito Lo Capo kunne 750 turistar vende tilbake onsdag etter at dei kvelden før måtte evakuere via sjøvegen for å sleppe unna flammane.

(©NPK)