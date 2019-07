Drap på svart tenåring vekker harme i USA

utenriks

Overvakingsbilde viser ein kvit mann som følgjer 17-åringen inn i Circle K i Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona førre veke. Politiet seier at mannen deretter knivstakk guten i halsen.

Tysdag opplyser politiet at dei har arrestert ein 27 år gammal mann som har erkjent drapet. Han har forklart til politiet at han følte seg trua av at tenåringen lytta til hip/hop-musikk.

Hendinga har skapt kraftige reaksjonar på sosiale medium. På Twitter trendar emneknaggen #JusticeforElijah. Cory Bookar, ein av presidentkandidaten til demokratane, krev at drapet skal omtalast som ein hatlovbrot.

(©NPK)