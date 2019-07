FN-utsending: Solide framsteg om Syria-avtale

utenriks

Borgarkrigsherja Syria prøver no å oppnå fred, og eit viktig ledd i dette arbeidet er utforminga av grunnlova i landet. Bashar al-Assads regime i Damaskus ønsker berre å endre på den noverande grunnlova, medan opposisjonen vil ha ei heilt ny.

Geir O. Pedersen, som i januar tok over som FNs spesialutsending til Syria i etter Staffan de Mistura, møtte onsdag pressa i Damaskus etter å ha hatt møte med Syrias utanriksminister Walid Muallem.

Pedersen har i lengre tid prøvd å etablere ein komité som skal forme den nye grunnlova. Dette arbeidet har gått trått, og i juni oppmoda FNs tryggingsråd Pedersen til å endre strategi.

No seier Pedersen at partane er «veldig nære» ein avtale og at det er gjort «solide framskritt» i forhandlingane. Han går ikkje i detalj om korleis komiteen skal sjå ut eller om det har skjedd eit gjennombrot i forhandlingane.

Viktig for politisk prosess

Det er antatt at grunnlovskomiteen er ein nødvendig del av ein politisk prosess som kan leie fram mot ein slutt på den blodige borgarkrigen, som har kosta rundt 370.000 menneske livet og sendt millionar på flukt.

Pedersen har tidlegare beskrive ein komité som ein døropnar for ein breiare politisk prosess. Den regimevennlege avisa Al-Watan skreiv tysdag at arbeidet kunne byrje allereie i september dersom det blir semje.

Ei rekke FN-leia forhandlingar har dei åtte åra borgarkrigen har gått føre seg ikkje ført til noko fredsløysing. Dei siste åra har òg Russland, som står på sida til regimet, vore i parallelle forhandlingar med Tyrkia, som har støtta opprørssida.

Tatt kontroll

Regimet i Damaskus har, med avgjerande militærstøtte frå Russland, dei siste åra tatt kontroll over ein stadig større del av landet.

– Det har vorte gjort store framsteg mot ein avtale om ein komité som skal diskutere grunnlova, seier Syrias utanriksdepartement i ei fråsegn.

FN håper at det å samle saman ein grunnlovskomité er første skritt mot ei ny grunnlov og nye val. Forsøket på å komme fram til ein komité på 150 medlemmer har gått føre seg i over eit år. Det er på det noverande tidspunktet semje om 50 medlemmer kvar frå regimet og opposisjonen.

(©NPK)