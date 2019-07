utenriks

Det var venta at dommen skulle komme torsdag, men det blir no meldt at denne er utsett til 18. juli, ifølgje NRK.

Ein marokkansk journalist som er i rettssalen for VG, melder at dei tiltalte då skal få sjansen til å uttale seg igjen før dommen visstnok skal falle.

Til saman 24 menn er tiltalte i saka.

Norske Maren Ueland (28) frå Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) vart funne drepne nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko måndag 17. desember i fjor