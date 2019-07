Flest danskar imot å hente danske barn heim frå leirar i Syria

utenriks

Medan 34 prosent av danskane ønsker å hente barna heim, er 45 prosent imot, viser ei spørjeundersøking Voxmeter har utført for det danske nyheitsbyrået Ritzau.

Mediesjef Christian Sophus Ehlers i Unicef Danmark seier han forstår at det er utbreidd skepsis til at personar som har budd i IS' valdsregime, blir henta heim.

– Men ein må hugse at det er barn vi snakkar om. Barna har ifølgje barnekonvensjonen krav på vern, noko vi må leve opp til, seier han.

Det er tre leirar nordaust i Syria som husar tidlegare IS-medlemmer og barna deira. Den største av dei er al-Hol-leiren, der 75.000 menneske oppheld seg. To tredelar av dei er barn.

Minst 13 danske barn og kvinner er registrerte ved leirar i Syria, skreiv Ritzau i juni. Ifølgje danske Politiken var åtte danske barn der i mai.

Politiets tryggingsteneste (PST) anslo i vår at det er rundt 40 norske barn i Syria. Bortsett frå dei fem barna som kom til Noreg i byrjinga av juni, har dei ikkje endra det anslaget.

Ifølgje Redd Barna har dei humanitære behova auka dramatisk i leirane som husar tidlegare IS-medlemmer og barna deira. Fire svenske barn kan ha døydd på veg til eller medan dei har opphalde seg i leirar nordaust i Syria, opplyste hjelpeorganisasjonen førre veke.

