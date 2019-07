Merkel og Frederiksen sat på stolar då nasjonalsongane vart spelte

utenriks

Merkel tok i mot Danmarks nye statsminister utanfor statsministerkontoret. Deretter gjekk ei smilande Merkel bort til eit podium der ho og Frederiksen sette seg ned på kvar sin kvite stol under framføringa av nasjonalsongane til dei to landa.

Vanlegvis pleier Merkel og hennar gjestar å stå medan dei lyttar til framføringa av nasjonalsongane.

Løysinga vart valt dagen etter at ho under ein tilsvarande velkomstseremoni for Finlands statsminister Antti Rinne fekk ei skjelvetokt. Det var tredje gong på under éin månad. Den første episoden var i juni då ho tok imot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Ei veke seinare vart ho sett skjelvande i residensen til president Frank-Walter Steinmeier under den offisielle utnemninga av Christine Lambrecht som ny justisminister.

Skjelvetoktene har skapt bekymring rundt helsa hennar.

Merkel forklarte på ein pressekonferanse med Rinne ein time seinare at det ikkje er grunn til å bekymre seg for helsa hennar. Ho sa ho får behandling etter den første skjelveepisoden.

– Han er openberra ikkje heilt avslutta, men eg gjer framsteg, og eg må framleis leve med det ei stund. Men det går veldig bra med meg, og de må ikkje bekymre dykk for meg, sa ho.

På eit seinare spørsmål sa ho at ho trur det vil gå over ein dag, men at ho ikkje er kommen så langt enno.

Merkel fyller 65 år neste veke.

