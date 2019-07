New Zealand: Nabo innrømmer å ha køyrt over katten til statsministeren

utenriks

Ardern heldt i oktober 2017 opningstalen sin i nasjonalforsamlinga, som New Zealands nye statsminister, då katten hennar Paddles låg døyande bak eit gjerde på eigedommen til ein nabo i Auckland-forstaden Point Chevalier. Paddles hadde då allereie vorte berømt, med sin eigen Twitter-konto, som landet sin førstekatt. Dødsfallet til katten førte til overskrifter verda rundt.

Det vart slått fast at katten hadde vorte treft av ein bil nær Arderns bustad og deretter sprang skadd frå staden. Først no står gjerningsmannen fram, skriv Stuff.co.nz og The Guardian.

Arderns nabo, som berre vil kalle seg Chris, skriv på eit kondolansekort til Ardern og sambuaren hennar Clarke Gayford at det er han som var skuld i at katten døydde. Han rygga ut frå sin innkøyring og køyrde over katten ved eit uhell, skriv han. På same kondolansekort skriv dottera hans at ho håper Ardern ikkje sender faren hennar i fengsel for å ha køyrt over katten.

Seinare ringde Ardern til Chris for å takke han for kortet og for å beklage ulempene saka har skapt.

– Det var svært fint gjort av henne å ta seg tid til å sjekke at eg var OK etter å ha køyrt over katten, seier han.

Paddles var ein skipskatt som hadde vore omtalt i Vanity Fair. Ho var òg berømt for å ha mjaua høglydt under ein telefonsamtale mellom Ardern og USAs president Donald Trump.

Folk byrja å legge ned blomstrar utanfor Arderns bustad etter at Paddles døydde.

