utenriks

Det opplyser Putins talsperson Dimitrij Peskov til russiske medium.

Dei to snakka mellom anna om utlevering av personar arrestert på begge sider.

Zelenskyj tok over som Ukrainas president for to månader sidan, og har mål om å få slutt på konflikten med Russland. Tidlegare i veka inviterte han Putin til fredssamtalar via ein YouTube-video.

Nesten 13.000 menneske har vorte drepe i Ukraina sidan krigen braut ut i april 2014.

