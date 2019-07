Trump skuldar Kina for løftebrot

utenriks

Trump og leiar i Kina Xi Jinping hadde eit møte i juni på G20-møtet i Japan, der dei vart samde om at framtidige fiendskap skal stanse medan samtalane om handel blir tatte opp att.

– Mexico gjer ein flott jobb ved grensa, men Kina sviktar oss når dei ikkje kjøper landbruksprodukt frå dei flotte bøndene våre, som dei sa dei skulle gjere. Forhåpentlegvis byrjar dei snart, skriv Trump på Twitter torsdag.

Handelskrigen mellom USA og Kina var blant dei viktigaste temaa i forkant av G20-møtet i Osaka i Japan.

Etter møtet sa Trump at han skulle fjerne ein planlagt tollbarriere mot at Kina kjøper landbruksprodukt for «eit enorm stort beløp».

