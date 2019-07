Twitter skjerpar reglane mot netthat

utenriks

Mikrobloggtenesta reviderer bruksvilkåra når det gjeld hat som rettar seg mot religiøse grupper.

– Etter månader med dialog og tilbakemeldingar frå publikum, eksterne ekspertar og våre eigne arbeidsgrupper, skjerpar vi reglane våre mot hatsk åtferd. Dette inkluderer språkbruk som dehumaniserer andre på grunnlag av religion, skriv IT-selskapet i ei fråsegn.

Det handlar om innlegg som til dømes seier at ein skal straffe eller utslette ei bestemt religiøs gruppe, eller at ein på ein nedsettande måte skriv at ein ikkje vil ha fleire frå ein type religion i landet sitt.

– Frå og med i dag kjem vi til å krevje at innlegg som desse, blir fjerna frå Twitter når dei blir rapporterte til oss, skriv selskapet.

Twitter og andre sosiale nettverk har strevd med måtar å hanskast med hatefulle ytringar samtidig som dei skal vere opne plattformer.

