Ekstremværet Barry er på veg mot New Orleans

I New Orleans og andre kystbyar i delstaten Louisiana førebur innbyggarane seg på uvêret, som fører med seg kraftig vind, ekstreme nedbørsmengder og mogleg flaum.

Regn og vind har allereie byrja å merkast langs kysten. Stormen, som har fått namnet Barry, er venta å nå orkanstyrke fredag ettermiddag eller tidleg laurdag når han nærmar seg den sentrale eller søraustlege kysten av Louisiana, ifølgje USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Senteret har notert at vedvarande vindar har auka i styrke til nærare 22,5 meter per sekund. Ifølgje NHC vil Barry kunne føre med seg livstruande flaumar til kyst- og elveområde. Det er venta regnmengder opp mot ein halv meter i delar av delstaten.

Stormen er omtrent 145 kilometer frå utløpet til Mississippi-elva. Louisianas guvernør John Bel Edwards har erklært unntakstilstand.

Orkanen Katrina frå 2005 er den mest øydeleggjande orkanen i amerikansk historie. Store område vart overfløymde. Minst 1.200 menneske omkom, hovudsakleg i New Orleans, der 75 prosent av byen stod under vatn, etter at forsvarssystemet mot flaum i byen braut saman.

