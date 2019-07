EU straffar Tyrkia for leiteboring utanfor Kypros

utenriks

På EUs utanriksministermøte i Brussel måndag vart det semje om å innstille luftfartsforhandlingar, avlyse møte på høgt politisk nivå, redusere øyremerkt finansiering til Tyrkia som kandidat til EU-medlemskap og avgrense kreditten i Den europeiske investeringsbanken.

Straffetiltaka kjem på oppfordring frå Kypros, etter at Tyrkia sende ut fartøy for å byrje leiteboring etter gass på havbotn som Kypros ser på som ein del av den økonomiske sona si. Tyrkia meiner på si side at dei opptrer i samsvar med internasjonal lov, og at boringa går føre seg på deira eigen kontinentalsokkel.

Ekspertar reknar med at det finst rundt 227 milliardar kubikkmeter gass utanfor kysten av Kypros.

Saka har blåse nytt liv i konflikten på øya søraust i Middelhavet, som sidan 1974 har vore delt i ein gresk-kypriotisk og tyrkisk-kypriotisk del.

Berre den gresk-kypriotiske delen er anerkjent internasjonalt, og landet har vore medlemmer av EU sidan 2004. Den tyrkisk-kypriotiske delen er berre anerkjent som eit eige land av Tyrkia.

